mkset.ru
ГлавноеВсе новости

«Мы были в ужасе»: Пассажиры самолета «Уфа-Сочи» рассказали о случившемся

22 августа 2018, 11:13
Напомним, самолет с 202 пассажирами совершил экстренную посадку из-за возгорания двигателя.

Инцидент произошел около 5 утра по уфимскому времени. Самолет авиакомпании «Red Wings» вылетел в Сочи, однако был вынужден вернуться в связи с ЧП. Возгорание произошло практически сразу после его взлета.

Видео возгорания опубликовал в своем Instagram пользователь den2391.

- Полсамолета отказались лететь дальше. Кто-то наверное даже вообще летать. Страшно, конечно, было. Но все быстро потушили, сообщил очевидец.

«Только взлетели и когда шасси закрылись, что-то хлопнуло и в окне начало всё мигать. Я часто летаю на самолетах и сразу понял что, что-то не так. Все в ужасе были. Огонь через металл прорывался наверх, резал металл. С задних рядов начали кричать, что мы горим. Началась паника. Двигатель всё больше разгорался, а самолет начал набирать высоту. Что удивительно, все стюардессы куда-то исчезли. Остался один стюард. Самолёт начал набирать высоту, а затем он накренился и все начали кричать. Все подумали, что мы начинаем падать. Пилот, видимо опытный. Он выровнял самолёт и мы пошли резко на снижение», - рассказал один из очевидцев случившегося в беседе с ГТРК Башкортостан.

Напомним, сразу после случившегося всех пассажиров оперативно эвакуировали при помощи надувных трапов, обошлось без пострадавших.

Материалы по теме
В Уфе экстренно приземлился самолет из-за возгорания двигателя
#Новости#Рустэм Башкирцев#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48