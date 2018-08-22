«Мы были в ужасе»: Пассажиры самолета «Уфа-Сочи» рассказали о случившемся

«Только взлетели и когда шасси закрылись, что-то хлопнуло и в окне начало всё мигать. Я часто летаю на самолетах и сразу понял что, что-то не так. Все в ужасе были. Огонь через металл прорывался наверх, резал металл. С задних рядов начали кричать, что мы горим. Началась паника. Двигатель всё больше разгорался, а самолет начал набирать высоту. Что удивительно, все стюардессы куда-то исчезли. Остался один стюард. Самолёт начал набирать высоту, а затем он накренился и все начали кричать. Все подумали, что мы начинаем падать. Пилот, видимо опытный. Он выровнял самолёт и мы пошли резко на снижение», - рассказал один из очевидцев случившегося в беседе с ГТРК Башкортостан.