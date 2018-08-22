Климатологи: животным Арктики может грозить вымирание

Исчезновение ледников может вызвать вымирание таких представителей животного мира Арктики, как тюлени и белые медведи. Об этом 22 августа пишет газета «Известия».
Ученые выяснили, что ледяной покров, на протяжении столетий прикрывавший ряд территорий Арктики, стал очень хрупким и довольно мобильным. Он сохраняется не более 12 месяцев. В начале августа арктический лед отнесло ветрами к побережью Гренландии. В итоге была «обнажена» некоторая часть моря.
Климатологи уверены, что миграцию ледяного покрова вызывает глобальное потепление. До последнего времени ученые полагали, что многолетний лед в Арктике будет держаться еще очень долго. Обычно толщина ледяного покрова там превышает отметку в четыре метра. В случае если лед «складывается в хребты», его толщина возрастает до 20 метров.