Климатологи: животным Арктики может грозить вымирание

Климатологи уверены, что миграцию ледяного покрова вызывает глобальное потепление. До последнего времени ученые полагали, что многолетний лед в Арктике будет держаться еще очень долго. Обычно толщина ледяного покрова там превышает отметку в четыре метра. В случае если лед «складывается в хребты», его толщина возрастает до 20 метров.