В России минимальную цену на коньяк хотят повысить до 500 рублей

В надзорном органе считают, что бутылка виноградных и фруктовых тихих вин объемом 0,7 литра должна стоить не меньше 110 рублей. Эксперты уверяют, что себестоимость производства литра вина равна 100 рублям. Цена бутылки шампанского объемом 0,75 литра должна составлять 175 рублей, при ее нынешней себестоимости в размере 150 рублей.