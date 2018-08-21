В России минимальную цену на коньяк хотят повысить до 500 рублей

Ценовой минимум на вино обсуждали во вторник на заседании надзорного органа. Об этом 21 августа пишет газета «Известия».
Инициаторы законопроекта заявили, что стоимость пол литровой бутылки коньяка в торговых точках России необходимо повысить минимум до 500 рублей. Якобы на подорожание влияют размеры торговых наценок и минимальная рентабельность изготовителя напитка. По данным ведомства, минимальная закупочная цена винограда в стране равна 18 рублям за килограмм.
В надзорном органе считают, что бутылка виноградных и фруктовых тихих вин объемом 0,7 литра должна стоить не меньше 110 рублей. Эксперты уверяют, что себестоимость производства литра вина равна 100 рублям. Цена бутылки шампанского объемом 0,75 литра должна составлять 175 рублей, при ее нынешней себестоимости в размере 150 рублей.