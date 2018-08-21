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В Москве появятся трехмерные фигуры известных танцовщиков «Русских сезонов»

21 августа 2018, 20:02
На улицах Москвы ко Дню города установят 32 трехмерные фигуры прославленных танцовщиков «Русских сезонов».

Сергей Дягилев с успехом продвигал русское искусство в государствах Запада. Об этом 21 августа пишет газета «Известия».

Фигуры артистов «Русских сезонов» будут стоять на главных улицах столицы России. Костюмы для них разработаны по эскизам таких мастеров своего дела как Лев Бакста, Александр Бенуа и Константин Коровин.

Перед жителями и гостями Москвы предстанут в своих ролях танцовщики Вацлав Нижинский, Леонид Мясин, Ида Рубинштейн и другие. Фигуры сделают на 3D-принтере. В высоту каждая из них будет 2,1 метра.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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