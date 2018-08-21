ФК «Ростов» выпускает форму в стиле ковра

Идея создания одежды необычной расцветки пришла к руководству ФК «Ростов», после игры их команды с футболистами «Енисея». На тот матч один из фанатов клуба принес ковер. По словам мужчины, он просто хотел показать, что на стадионе «Ростова» болельщики чувствуют себя как дома.