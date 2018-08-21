ФК «Ростов» выпускает форму в стиле ковра

На сайте команды указанно, что стоит новая форма 2 500 рублей. Уже сейчас все желающие могут сделать предзаказ на нее. Об этом 21 августа пишет газета «Известия».
Идея создания одежды необычной расцветки пришла к руководству ФК «Ростов», после игры их команды с футболистами «Енисея». На тот матч один из фанатов клуба принес ковер. По словам мужчины, он просто хотел показать, что на стадионе «Ростова» болельщики чувствуют себя как дома.
После игры фанат подарил ковер, с которым был на трибуне, футболистам «Ростова». Сейчас данный ковер постелен на базе команды.