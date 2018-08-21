Дмитрий Патрушев оценил стратегию Орловой по развитию Владимирской области

Орлова поставила во главу угла технологичность и агрессивное продвижение на внешние рынки. Такая тактика принесла свои плоды: в прошлом году в регионе производство продуктов питания увеличилось на 9%. Об этом сообщает издание «Губерния».
Светлана Орлова отметила, что высокие результаты объясняются не только ростом поголовья, но и повышением производительности и генетического потенциала скота, который разводится в регионе. В 2017 году одна корова дала на 7% больше молока, чем в 2016 году – этот результат стал одним из лучших по стране. По этому показателю в ЦФО Владимирская область заняла первое место среди регионов с похожими климатическими условиями.
Орлова не собирается останавливаться на достигнутом и сбавлять темп. В условиях сильной конкуренции для продолжения роста необходимо модернизировать и перевооружать производство, уменьшать себестоимость, но не терять при этом высокого качества продукции.
Владимирская область может похвастаться обилием производимой здесь крольчатины, индейки и баранины. 2017 год побил рекорды по урожаю зерна – удалось собрать 233 тысяч тонн. Это лучший показатель за 15 лет.
Владимирская область экспортирует в основном продукцию с высокой добавленной стоимостью, что отличает регион от других, где в структуре экспорта превалирует сырье.
После встречи с губернатором области, Патрушев похвалил Орлову и отметил, что она уделяет огромное внимание развитию сельскохозяйственной экономики.