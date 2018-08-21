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Дмитрий Патрушев оценил стратегию Орловой по развитию Владимирской области

21 августа 2018, 22:15
Во Владимирской области состоялась рабочая встреча между губернатором региона Светланой Орловой и главой Минсельхоза РФ Дмитрием Патрушевым. Глава субъекта РФ рассказала министру о главных принципах своей стратегии развития сельского хозяйства.

Орлова поставила во главу угла технологичность и агрессивное продвижение на внешние рынки. Такая тактика принесла свои плоды: в прошлом году в регионе производство продуктов питания увеличилось на 9%. Об этом сообщает издание «Губерния».

Светлана Орлова отметила, что высокие результаты объясняются не только ростом поголовья, но и повышением производительности и генетического потенциала скота, который разводится в регионе. В 2017 году одна корова дала на 7% больше молока, чем в 2016 году – этот результат стал одним из лучших по стране. По этому показателю в ЦФО Владимирская область заняла первое место среди регионов с похожими климатическими условиями.

Орлова не собирается останавливаться на достигнутом и сбавлять темп. В условиях сильной конкуренции для продолжения роста необходимо модернизировать и перевооружать производство, уменьшать себестоимость, но не терять при этом высокого качества продукции.

Владимирская область может похвастаться обилием производимой здесь крольчатины, индейки и баранины. 2017 год побил рекорды по урожаю зерна – удалось собрать 233 тысяч тонн. Это лучший показатель за 15 лет.

Владимирская область экспортирует в основном продукцию с высокой добавленной стоимостью, что отличает регион от других, где в структуре экспорта превалирует сырье.

После встречи с губернатором области, Патрушев похвалил Орлову и отметил, что она уделяет огромное внимание развитию сельскохозяйственной экономики.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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