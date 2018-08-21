Дмитрий Патрушев оценил стратегию Орловой по развитию Владимирской области

Светлана Орлова отметила, что высокие результаты объясняются не только ростом поголовья, но и повышением производительности и генетического потенциала скота, который разводится в регионе. В 2017 году одна корова дала на 7% больше молока, чем в 2016 году – этот результат стал одним из лучших по стране. По этому показателю в ЦФО Владимирская область заняла первое место среди регионов с похожими климатическими условиями.