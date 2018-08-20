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В Санкт-Петербурге выбирают главный православный символ города

20 августа 2018, 20:26
В понедельник в Санкт-Петербурге стартовал конкурс по выбору главного православного символа города.

Мероприятие проводится местной митрополией при поддержке представителей бизнеса. Об этом 20 августа пишет газета «Известия».

В голосовании по выбору главного православного символа Санкт-Петербурга могут принять участие все жители города. Так из 300 церквей Санкт-Петербурга уже отобрали 78, которые являются главными архитектурными и историческими доминантами города.

На первом этапе конкурса (с 20 августа по 10 ноября) жители Санкт-Петербурга могут прислать творческую работу, посвященную одному из его храмов в номинации: фотография, видео, живопись и рисунок или литература.

Итоги конкурса будет подводить жюри в период с 10 по 18 ноября. Победить должны четыре работы (по одной в каждой номинации). Победители получат призы.

Главный православный символ Санкт-Петербурга будут выбирать в последний день конкурса с 12:00 до 00:00, путем народного голосования на сайте проекта.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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