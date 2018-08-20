В Башкирии в ДТП погибла 16-летняя студентка, еще шестеро пострадали

В воскресенье, 19 августа, в 10:30 в Зилаирском районе на 187 километре автодороги Магнитогорск-Ира столкнулись два автомобиля, в результате чего один человек погиб и шесть пострадали, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.