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В Башкирии в ДТП погибла 16-летняя студентка, еще шестеро пострадали

20 августа 2018, 10:36
За рулем одного из автомобилей находился пьяный водитель.

В воскресенье, 19 августа, в 10:30 в Зилаирском районе на 187 километре автодороги Магнитогорск-Ира столкнулись два автомобиля, в результате чего один человек погиб и шесть пострадали, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

26-летний пьяный местный житель столкнулся на своей «Daewoo Nexia» со встречной «Toyota Corolla», за рулем которой находился мужчина 1980 года рождения.

В результате столкновения скончалась 16-летняя пассажирка «Daewoo Nexia», студентка педколледжа в Сибае. Четверо пассажиров автомобиля получили различные травмы.

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