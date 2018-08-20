У ФК «Уфа» возникли проблемы с получением виз - матч может сорваться

Мы активно пытаемся получить британские визы, это очень сложная ситуация. После игры с «Динамо» мы отправимся с подготовленными документами в посольство Великобритании. Надеемся, что они смогут ускорить процесс, но даже в таком случае это займёт не менее пяти дней, поэтому нам может не хватить временизаявил директор уфимского клуба Шамиль Газизов