У ФК «Уфа» возникли проблемы с получением виз - матч может сорваться

«Уфа» может пропустить первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы с шотландским «Глазго Рейнджерс» из-за проблем с получением виз Великобритании, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Daily Record. Сегодня, 20 августа, команда планирует подать заявку в Москве.
Мы активно пытаемся получить британские визы, это очень сложная ситуация. После игры с «Динамо» мы отправимся с подготовленными документами в посольство Великобритании. Надеемся, что они смогут ускорить процесс, но даже в таком случае это займёт не менее пяти дней, поэтому нам может не хватить временизаявил директор уфимского клуба Шамиль Газизов
Напомним, матч с шотландской командой должен пройти 23 августа в Глазго. Ответная игра в Уфе пройдет 30 августа. Победитель окажется в групповом этапе Лиги Европы.