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У ФК «Уфа» возникли проблемы с получением виз - матч может сорваться

20 августа 2018, 10:00
Команда может пропустить матч с «Рейнджерс», который должен состояться 23 августа.

«Уфа» может пропустить первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы с шотландским «Глазго Рейнджерс» из-за проблем с получением виз Великобритании, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Daily Record. Сегодня, 20 августа, команда планирует подать заявку в Москве.

Мы активно пытаемся получить британские визы, это очень сложная ситуация. После игры с «Динамо» мы отправимся с подготовленными документами в посольство Великобритании. Надеемся, что они смогут ускорить процесс, но даже в таком случае это займёт не менее пяти дней, поэтому нам может не хватить временизаявил директор уфимского клуба Шамиль Газизов

Напомним, матч с шотландской командой должен пройти 23 августа в Глазго. Ответная игра в Уфе пройдет 30 августа. Победитель окажется в групповом этапе Лиги Европы.

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