Суд отклонил жалобу фигуранта дела о крушении катамарана в Волгограде

Мужчина пытался добиться отмены избранной ему меры пресечения в виде домашнего ареста. Об этом 20 августа пишет газета «Известия».
Леонид Жданов является одним из фигурантов уголовного дела, возбужденного из-за крушения катамарана в Волгограде. В результате этого ЧП погибли люди.
11 июня текущего года прогулочный катамаран произвел столкновение с баржей. Жертвами катастрофы на воде стали 11 человек. Еще пятерых пострадавших удалось вовремя вытащить из воды. В случившемся обвинили хозяина катамарана, который управлял судном в нетрезвом состоянии. Капитан проигнорировал звуковые и световые сигналы, подаваемые баржой.
Обвинения были предъявлены и хозяину лодочной станции, от которой отплыл катамаран с пьяным капитаном. Сначала Жданова отправили в СИЗО. Позже ему сменили меру пресечения на домашний арест.