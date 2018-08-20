Суд отклонил жалобу фигуранта дела о крушении катамарана в Волгограде

11 июня текущего года прогулочный катамаран произвел столкновение с баржей. Жертвами катастрофы на воде стали 11 человек. Еще пятерых пострадавших удалось вовремя вытащить из воды. В случившемся обвинили хозяина катамарана, который управлял судном в нетрезвом состоянии. Капитан проигнорировал звуковые и световые сигналы, подаваемые баржой.