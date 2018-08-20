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Суд отклонил жалобу фигуранта дела о крушении катамарана в Волгограде

20 августа 2018, 20:30
Накануне суд отказал хозяину местной лодочной станции Леониду Жданову в удовлетворении его ходатайства.

Мужчина пытался добиться отмены избранной ему меры пресечения в виде домашнего ареста. Об этом 20 августа пишет газета «Известия».

Леонид Жданов является одним из фигурантов уголовного дела, возбужденного из-за крушения катамарана в Волгограде. В результате этого ЧП погибли люди.

11 июня текущего года прогулочный катамаран произвел столкновение с баржей. Жертвами катастрофы на воде стали 11 человек. Еще пятерых пострадавших удалось вовремя вытащить из воды. В случившемся обвинили хозяина катамарана, который управлял судном в нетрезвом состоянии. Капитан проигнорировал звуковые и световые сигналы, подаваемые баржой.

Обвинения были предъявлены и хозяину лодочной станции, от которой отплыл катамаран с пьяным капитаном. Сначала Жданова отправили в СИЗО. Позже ему сменили меру пресечения на домашний арест.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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