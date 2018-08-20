"Россети" навели порядок в системе электроснабжения Дагестана

"За месяц, в течение которого проходили учения, свыше 2,5 тысячи сотрудников компании изо всех имеющих представительство "Россетей" регионов страны заменили свыше 600 километров электропроводов, более 7,5 тысячи поврежденных опор ЛЭП и 18 тысяч электросчетчиков, ", - пишут "Новые известия".
Замена устаревшего оборудования сделает возможной борьбу с воровством электричества без использования силовых методов.
Учения прошли в нескольких районах республики - в Карабудахкентском и Сергокалинском, а также в Буйнакске, Каспийске и Махачкале. Регион выбрали для проведения первых для России учений энергетиков из-за огромного количества незаконных врезов, большой степени износа оборудования, самого значительного в стране процента потерь в электросетях, достигающего 37%, а также из-за 17 миллиардов рублей дебиторской задолженности при общем долге Северного Кавказа в 25 миллиардов рублей.
Модернизацию энергетического хозяйства с одобрением восприняли и жители, и власти республики. В администрации Махачкалы подчеркнули, что замена старого оборудования поможет найти решение и для других проблем региональной столицы. Простые жители Дагестана искренне рады тому, что скачки напряжения и регулярные отключения электроэнергии остались в прошлом.
Вместе с обновлением энергетического хозяйства в регионе мирным путем решают давнишние региональные проблемы - строят школы, поликлиники и прочие необходимые для качественной жизни объекты инфраструктуры. Жители видят, что власть использует мирные способы для решения социально-экономических проблем и поддерживают такие изменения.
У республиканских властей Дагестана также проходят заметные изменения. В частности, в августе в регионе провели кадровые конкурсы, в результате которых 2 сотни управленцев получили работу в органах власти.