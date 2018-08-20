"Россети" навели порядок в системе электроснабжения Дагестана

Учения прошли в нескольких районах республики - в Карабудахкентском и Сергокалинском, а также в Буйнакске, Каспийске и Махачкале. Регион выбрали для проведения первых для России учений энергетиков из-за огромного количества незаконных врезов, большой степени износа оборудования, самого значительного в стране процента потерь в электросетях, достигающего 37%, а также из-за 17 миллиардов рублей дебиторской задолженности при общем долге Северного Кавказа в 25 миллиардов рублей.