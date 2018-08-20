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Проект «Правовая помощь онлайн» пополнился МВД Ростовской области

20 августа 2018, 12:10
К уникальному для страны проекту, который получил название «Правовая помощь онлайн», присоединилось УМВД РФ по Ростовской области, сведения передает издание RostovGazeta.

«Полиция стала пятым ведомством, присоединившимся к проекту. Соглашение о сотрудничестве уже подписали с Уполномоченным МФЦ», - говорится в публикации.

Уточняется, что в день подписания состоялся и первый видеоприем, в котором поучаствовал работник МВД. Интересующие вопросы задали жители нескольких городов и районов региона, в том числе Ростова и Таганрога, сообщает RostovGazeta.

Проект должен повысить доступность правовой помощи для всех категорий граждан. Для его реализации в нескольких МФЦ появились точки доступа к системе видеосвязи, при помощи которых будет оказываться консультация. За техподдержку отвечает Минсвязи области.

Проект является уникальным в стране, и в других регионах на данный момент он не реализован. Губернатор Василий Голубев сообщил, что инициатива по оказанию бесплатной юридической помощи получила федеральную поддержку.

«Жители региона получат дополнительную возможность напрямую общаться с органами власти. Бывают такие ситуации, когда услуга оказана, ответ предоставлен, но вопросы остались. Методом живого общения есть возможность уточнить информацию. При этом бюрократические процедуры и рассмотрение обращений упрощаются», - уточнил Голубев.

Сейчас в таком видео получить консультации от работников полиции можно в 22 многофункциональных центрах. Специалисты ответят на вопросы в миграционной сфере, которая является очень актуальной. Так из оказанных МВД 1,3 миллиона госуслуг примерно 1 миллион касался именно этой области.

По данным RostovGazeta, граждане интересуются мерами соцподдержки, бюджетной субсидией по жилищному кредиту, ипотечным кредитованием, размером пенсии. С начала проекта за помощью обратились 70 человек, до конца года этот показатель должен составить не менее 600 граждан.

Записаться на видеоприем может любой житель Ростовской области.

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