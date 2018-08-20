Проект «Правовая помощь онлайн» пополнился МВД Ростовской области

Сейчас в таком видео получить консультации от работников полиции можно в 22 многофункциональных центрах. Специалисты ответят на вопросы в миграционной сфере, которая является очень актуальной. Так из оказанных МВД 1,3 миллиона госуслуг примерно 1 миллион касался именно этой области.