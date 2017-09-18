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Короли госзаказов Башкирии: кто в регионе тратит больше всего

18 сентября 2017, 15:15
Башкирия в основном тратит деньги на дороги, а Уфа активно занимает их у банков. Таковы выводы делает издание "Реальное время", проанализировав систему госзакупок. Аналитики издания составили топ-10 компаний и ведомств, делающих больше всего госзаказов.

Как сообщает издание, Башкирия тратит на госзакупки больше, чем Пермский край, Оренбургская и Челябинская области. Но меньше чем Татарстан и Сведловская область. Обошедшие ее соседи на начало сентября потратили 72,5 и 74,9 млрд рублей соответственно.

По итогам прошлого года, ситуация сложилась аналогичная. Башкирия - на третьем месте после Свердловской области и Татарстана. При общей сумме госконтрактов в Башкортостане в 2016 году в 78,2 млрд рублей, в Свердловской области сумма составила 94,1 млрд рублей, а в Татарстане — 98,1 млрд рублей.

Самые крупные госзаказы в регионе получают:

1. Управление дорог "Приуралье" - 11,6 млрд рублей,

2. Управление дорожного хозяйства Башкортостана - около 6,5 млрд рублей,

3. АО "Салаватский химический завод" - более 2,3 млрд рублей,

4. Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы - около 1,7 млрд руб,

5. Управление материально-технического обеспечения минздрава - около 1,4 млрд,

6. Министерство здравоохранения - около 1,3 млрд,

7. Отделение фонда социального страхования России по Башкортостану - 823 млн,

8. Администрация Уфы - 810 млн,

9. Республиканский кардиологический центр - 634 млн,

10. Башкирский государственный медицинский университет - 606 млн руб.

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