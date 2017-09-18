Короли госзаказов Башкирии: кто в регионе тратит больше всего

По итогам прошлого года, ситуация сложилась аналогичная. Башкирия - на третьем месте после Свердловской области и Татарстана. При общей сумме госконтрактов в Башкортостане в 2016 году в 78,2 млрд рублей, в Свердловской области сумма составила 94,1 млрд рублей, а в Татарстане — 98,1 млрд рублей.