Короли госзаказов Башкирии: кто в регионе тратит больше всего

Как сообщает издание, Башкирия тратит на госзакупки больше, чем Пермский край, Оренбургская и Челябинская области. Но меньше чем Татарстан и Сведловская область. Обошедшие ее соседи на начало сентября потратили 72,5 и 74,9 млрд рублей соответственно.
По итогам прошлого года, ситуация сложилась аналогичная. Башкирия - на третьем месте после Свердловской области и Татарстана. При общей сумме госконтрактов в Башкортостане в 2016 году в 78,2 млрд рублей, в Свердловской области сумма составила 94,1 млрд рублей, а в Татарстане — 98,1 млрд рублей.
Самые крупные госзаказы в регионе получают:
1. Управление дорог "Приуралье" - 11,6 млрд рублей,
2. Управление дорожного хозяйства Башкортостана - около 6,5 млрд рублей,
3. АО "Салаватский химический завод" - более 2,3 млрд рублей,
4. Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы - около 1,7 млрд руб,
5. Управление материально-технического обеспечения минздрава - около 1,4 млрд,
6. Министерство здравоохранения - около 1,3 млрд,
7. Отделение фонда социального страхования России по Башкортостану - 823 млн,
8. Администрация Уфы - 810 млн,
9. Республиканский кардиологический центр - 634 млн,
10. Башкирский государственный медицинский университет - 606 млн руб.