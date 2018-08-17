В интернет выложили видео выкатки бомбардировщика Ту-22М3М

Мероприятие проходило на Казанском авиазаводе им. Горбунова. Об этом 17 августа пишет газета «Известия».
Модернизация Ту-22М3М заключалась в замене 80% его бортового радиоэлектронного оборудования. Точность навигации и уровень автоматизации управления боевой машины стали выше.
Самолет способен наносить удары управляемыми ракетами, а также свободно падающими и управляемыми бомбами. По словам представителей Минобороны РФ, Ту-22М3М оснащен искусственным интеллектом.
Отметим, что первый Ту-22М3 поступил на баланс армии в 1989 году. Он способен уничтожать цели на море и земле с больших, средних, а также малых высот.