mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В интернет выложили видео выкатки бомбардировщика Ту-22М3М

17 августа 2018, 17:10
Накануне в интернете появилось фото и видео выкатки усовершенствованного бомбардировщика Ту-22М3М.

Мероприятие проходило на Казанском авиазаводе им. Горбунова. Об этом 17 августа пишет газета «Известия».

Модернизация Ту-22М3М заключалась в замене 80% его бортового радиоэлектронного оборудования. Точность навигации и уровень автоматизации управления боевой машины стали выше.

Самолет способен наносить удары управляемыми ракетами, а также свободно падающими и управляемыми бомбами. По словам представителей Минобороны РФ, Ту-22М3М оснащен искусственным интеллектом.

Отметим, что первый Ту-22М3 поступил на баланс армии в 1989 году. Он способен уничтожать цели на море и земле с больших, средних, а также малых высот.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48