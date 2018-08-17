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В Башкирии девушка погибла при уборке сена

17 августа 2018, 11:22
Выпускница школы помогала родственникам, когда произошла трагедия.

14 августа в больнице скончалась девушка из Буздяка, сообщили в паблике «Плохие новости» в социальной сети Vk. Она попала в Детскую республиканскую клиническую больницу из-за падения при уборке сена.

Алина Сабитова совсем недавно окончила школу и собиралась поступать в ВУЗ.

Девушка помогала родственникам в уборке сена с поля. Во время погрузки очередного рулона тот упал и придавил девушку к телеге. Случился разрыв внутренних органов, в том числе печени. Все это произошло 29 июля, сообщили в следкоме Башкирии, который начал доследственную проверку.

- По предварительным данным, 29 июля 2018 года девушка упала со стога сена на борт автомобиля, в результате получила травму, после чего была госпитализирована, - сообщили в следкоме. - Однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, девушка скончалась в больнице спустя 16 дней.

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