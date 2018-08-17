В Башкирии девушка погибла при уборке сена

Девушка помогала родственникам в уборке сена с поля. Во время погрузки очередного рулона тот упал и придавил девушку к телеге. Случился разрыв внутренних органов, в том числе печени. Все это произошло 29 июля, сообщили в следкоме Башкирии, который начал доследственную проверку.