Российский суд лишил Марка Фейгина статуса адвоката за посты в Twitter

Мужчину лишили статуса адвоката за три поста в соцсети Twitter. Об этом 17 августа пишет газета «Известия».
Заявление на Фейгина написала адвокат Сталина Гуревич, которой не понравилось как юрист отзывается о ней и ее доверителе блогере Анатолии Шарии. Женщина посчитала оскорбительными три записи Фейгина в Twitter.
Столичный суд признал претензии Гуревич обоснованным и на год лишил Фейгина статуса адвоката. Если юрист захочет по истечении этого срока возобновить практику, ему придется заново сдавать экзамены.