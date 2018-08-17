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Российский суд лишил Марка Фейгина статуса адвоката за посты в Twitter

17 августа 2018, 17:09
Судья московского Хамовнического суда не нашел нарушений в решении совета Адвокатской палаты города Москвы относительно судьбы юриста Марка Фейгина.

Мужчину лишили статуса адвоката за три поста в соцсети Twitter. Об этом 17 августа пишет газета «Известия».

Заявление на Фейгина написала адвокат Сталина Гуревич, которой не понравилось как юрист отзывается о ней и ее доверителе блогере Анатолии Шарии. Женщина посчитала оскорбительными три записи Фейгина в Twitter.

Столичный суд признал претензии Гуревич обоснованным и на год лишил Фейгина статуса адвоката. Если юрист захочет по истечении этого срока возобновить практику, ему придется заново сдавать экзамены.

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