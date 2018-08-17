Главный тренер ФК «Зенит» назвал слова Лукашенко стимулом для своих игроков

По мнению Семака, футболистов «Зенита» подстегнули слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые тот произнес после первой встречи этих команд. В прошлой игре питерский «Зенит» уступил минскому «Динамо» со счетом 0:4. Лукашенко тогда сказал, что некоторые футболисты российского клуба по полю «ходили на четвереньках».
Семак отметил, что сказанное президентом Белоруссии подстегнуло россиян и они получили от этого дополнительный стимул. Тренер признал, что повторная игра против «Динамо» для «Зенита» оказалась также очень тяжелой. Однако российские футболисты верили в победу и в итоге ее одержали.