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Главный тренер ФК «Зенит» назвал слова Лукашенко стимулом для своих игроков

17 августа 2018, 16:14
Главный наставник футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Сергей Семак рассказал о победе своих игроков над командой «Динамо» из Белоруссии.

Россияне победили белорусов со счетом 8:1. Об этом пишет RNS.

По мнению Семака, футболистов «Зенита» подстегнули слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые тот произнес после первой встречи этих команд. В прошлой игре питерский «Зенит» уступил минскому «Динамо» со счетом 0:4. Лукашенко тогда сказал, что некоторые футболисты российского клуба по полю «ходили на четвереньках».

Семак отметил, что сказанное президентом Белоруссии подстегнуло россиян и они получили от этого дополнительный стимул. Тренер признал, что повторная игра против «Динамо» для «Зенита» оказалась также очень тяжелой. Однако российские футболисты верили в победу и в итоге ее одержали.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Спорт
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