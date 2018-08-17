Главный тренер ФК «Зенит» назвал слова Лукашенко стимулом для своих игроков

Семак отметил, что сказанное президентом Белоруссии подстегнуло россиян и они получили от этого дополнительный стимул. Тренер признал, что повторная игра против «Динамо» для «Зенита» оказалась также очень тяжелой. Однако российские футболисты верили в победу и в итоге ее одержали.