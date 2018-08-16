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В США от передозировки наркотиков пострадали 76 человек

16 августа 2018, 20:03
Вчера в городке Нью-Хейвен, расположенном в штате Коннектикут (США), с симптомами передозировки наркотиков были доставлены в больницы десятки людей.

Большинство пострадавших находились на территории парка в центральной части города около Йельского университета. Об этом 16 августа пишет газета «Известия».

На сегодняшний день известно о 76 пострадавших. По версии следствия, все они курили синтетическую марихуану (К2). Наркотик был смешан с неизвестными веществами.

Отравившийся людей рвало. У пострадавших были проблемы с артериальным давлением и дыханием. Также у них наблюдались галлюцинации и потеря сознания. Полицейские уже задержали одного подозреваемого в причастности к массовому отравлению людей.

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