В США от передозировки наркотиков пострадали 76 человек

Большинство пострадавших находились на территории парка в центральной части города около Йельского университета. Об этом 16 августа пишет газета «Известия».
На сегодняшний день известно о 76 пострадавших. По версии следствия, все они курили синтетическую марихуану (К2). Наркотик был смешан с неизвестными веществами.
Отравившийся людей рвало. У пострадавших были проблемы с артериальным давлением и дыханием. Также у них наблюдались галлюцинации и потеря сознания. Полицейские уже задержали одного подозреваемого в причастности к массовому отравлению людей.