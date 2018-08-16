Исторический матч: «Уфа» сыграет в ответной игре Лиги Европы с «Прогресом»

Транслировать матч будут телеканалы Матч-ТВ и БСТ. Уфимской команде, чтобы пройти в следующий раунд Лиги Европы, достаточно не проиграть. «Прогресу» необходимо выиграть со счетом 1:0 или с разницей в два мяча. В первой игре в Уфе 9 августа «Прогрес» проиграл - 1:2.
«Уфа» вчера прибыла в Дифферданж, и главный тренер Сергей Томаров успел дать предматчевую пресс-конференцию.
- Конечно, тяжело играть через два дня на третий, - сказал Сергей Томаров. - На мой взгляд, мы должны быть ментально готовы к этому. Не стоит забивать голову мыслями по поводу короткого срока на восстановление. Нормальный график, многие команды выступают в таком режиме. Конечно, тяжело, но мы сами этого хотели, весь прошлый год стремились попасть в еврокубки. Не вижу здесь никаких глобальных проблем.
- Все игроки понимают важность матча, - отметил Сергей Томаров. – В команде собрались большие профессионалы. И для нас каждый новый матч – самый важный. Тем более сейчас – это Лига Европы, новый этап, новый вызов. Мы приложим все силы, чтобы добиться положительного результата.
Сергей Томаров сказал также, что новый нападающий «Уфы» Ловро Бизяк не сможет принять участие в матче с люксембургским клубом.
- Он уже был заигран за «Домжале» на этом этапе, - объяснил тренер. – Если мы пройдем в групповой этап турнира, то мы его можем заявить.
Какие прогнозы на матч
Большинство экспертов сходятся во мнении, что соперник у «Уфы» ей по силам. И уфимская команда должна проходить в следующий этап еврокубка.
Бывший главный тренер команд «Луч-Энергия», «Анжи», «СКА-Хабаровск», «Арарат», «Тосно» Александр Григорян дал такой прогноз на матч «Рейтингу Букмекеров»:
- Этот матч сулит положительный результат российскому клубу. «Уфа» построит игру на контратаках. «Прогрес» пропускает тур чемпионата, желая лучше подойти к этому матчу, но как бы он ни готовился, считаю, шансов у него нет. Хотя по концовке игры в Уфе кому-то могло показаться, что они есть. На самом деле разница в классе и в подготовке большая.
Единственное, что сбивает, это матч с «Краснодаром», который отнял у уфимцев много сил. Я ставлю на ничью и, естественно, дальнейший проход «Уфы».
Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов поставил бы на победу «Уфы»:
- Все-таки люксембургский клуб – это не гранд мирового футбола. Поэтому главное не пропустить, а то, что «Уфа» забьет, я уверен, это наверняка. Ставлю на победу коллектива Сергея Томарова.