Исторический матч: «Уфа» сыграет в ответной игре Лиги Европы с «Прогресом»

- Конечно, тяжело играть через два дня на третий, - сказал Сергей Томаров. - На мой взгляд, мы должны быть ментально готовы к этому. Не стоит забивать голову мыслями по поводу короткого срока на восстановление. Нормальный график, многие команды выступают в таком режиме. Конечно, тяжело, но мы сами этого хотели, весь прошлый год стремились попасть в еврокубки. Не вижу здесь никаких глобальных проблем.