Власти России отклонили прошение матери режиссера Олега Сенцова

В своем ответном письме представители управления президента России по обеспечению конституционных прав граждан заявили, что женщина неправильно соблюла положенные процедуры. Об этом информирует RNS.
Так матери режиссера сообщили, что по российскому законодательству осужденный сам должен просить президента страны о помиловании. Сенцову нужно написать обращение и передать его через администрацию тюрьмы, в которой он сидит. Данное ходатайство должно поступить в комиссию по вопросам помилования на территории региона РФ и губернатору региона.
Письмо матери Сенцова о просьбе помиловать сына передано временно исполняющему обязанности главы Ямало-Ненецкого автономного округа для его использования в случае возможного предварительного рассмотрения ходатайства о помиловании. Но чтобы дело сдвинулось с мертвой точки Олег Сенцов должен сам попросить о помиловании. Однако если мужчина пойдет на этот шаг, то он автоматически признает себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях. Сенцов же продолжает настаивать на своей невиновности.
В администрации президента России отметили, что на данный момент все решения о помилованиях принимает сам Владимир Путин, так он является действующим главой государства.
Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов был обвинен в терроризме и создании в Крыму экстремистского сообщества. Российский суд признал его виновным в поджоге офиса «Русской общины Крыма» и отделения партии «Единой России». Вину режиссер не признал, но его все равно приговорили к 20 годам тюрьмы. С 14 мая Сенцов держит в колонии бессрочную голодовку.