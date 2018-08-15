Власти России отклонили прошение матери режиссера Олега Сенцова

Письмо матери Сенцова о просьбе помиловать сына передано временно исполняющему обязанности главы Ямало-Ненецкого автономного округа для его использования в случае возможного предварительного рассмотрения ходатайства о помиловании. Но чтобы дело сдвинулось с мертвой точки Олег Сенцов должен сам попросить о помиловании. Однако если мужчина пойдет на этот шаг, то он автоматически признает себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях. Сенцов же продолжает настаивать на своей невиновности.