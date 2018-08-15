Иван Миронов призвал население Хакасии не ходить на выборы

Из сложившейся ситуации, по мнению Миронова, есть только один выход. Показать свое отношение к мероприятию можно, не явившись на него. Этим граждане продемонстрируют отказ играть по чужому сценарию. К тому же глава республики с заявленными 80% поддержки при явке в 10% не устроит Москву, полагает политик.