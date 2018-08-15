Иван Миронов призвал население Хакасии не ходить на выборы

Издание АИС пишет, что Миронов считает выборы пресной пьесой с унылым концом. Политик считает, что без его участия выборы будут не конкурентными. А кандидатов, которые могли бы ее создать, уже отсеяли. Оставшиеся претенденты выглядят стерилизованными персонажами, чье присутствие необходимо лишь для заполнения бюллетеня.
Из сложившейся ситуации, по мнению Миронова, есть только один выход. Показать свое отношение к мероприятию можно, не явившись на него. Этим граждане продемонстрируют отказ играть по чужому сценарию. К тому же глава республики с заявленными 80% поддержки при явке в 10% не устроит Москву, полагает политик.
Миронов заявил, что его участие в выборах изменило бы ситуацию в регионе. Сегодняшняя политика в Хакасии представляет собой драмкружок, в котором каждая свежая идея считается угрозой. Сама республика сваливается в пропасть. Выборы же только увеличат скорость этого падения.
Нужно добавить, что Миронов хочет добиться укрупнения субъектов России. Национально-территориальное деление Сибири мужчина называет ущемлением прав большей части населения. К тому же такой подход препятствует развитию данных земель. Позиция Миронова многим не нравится. Но он продолжает настаивать на том, что «поборниками национальной невинности» движет жажда наживы. Миронов призывает игнорировать выборы.