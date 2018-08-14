Выборы в Госсобрание Башкирии: Семеро кандидатов в депутаты имели судимость

Центризбирком Башкирии опубликовал сведения о кандидатах в депутаты в Курултай Башкирии. Семь из них имеют судимость.
Другим партиям не удалось зарегистрировать кандидатов с сомнительным прошлым, но среди выдвигавшихся такие были. К примеру, от КПРФ желал стать депутатом директор ООО «Ясная поляна» Илья Шорсткин, когда-то судимый за мошенничество. Оператор-маркировщик Альберт Рахимов от «Патриотов» совершал попытку кражи. Роман Каляукулин («Союз труда») похитил человека. Не смог зарегистрироваться и житель Сибая Валид Баталов («Справедливая Россия»), нарушивший закон об авторских и смежных правах.
Среди пяти претендентов от «Справедливой России», зарегистрированных избиркомами, — директор ООО «Первая транспортная компания» Эльдар Насретдинов (имеет погашенную судимость за кражу), генеральный директор строительной компании «Башстройкомплект» Андрей Абызов (судимость за уклонение от выплаты алиментов погашена), домохозяин Андрей Иванов (судимость за умышленное причинение легкого вреда здоровью), домохозяин Олег Кошельник (судимость за умышленное причинение легкого вреда здоровью, снята в 2002 году) и индивидуальный предприниматель Дамир Кучикаев из Мелеуза (имеет погашенную судимость за грабеж), перечисляет “Ъ-Уфа”.
Претенденты на место депутата Курултая от “Единой России” имеют погашенную судимость за нарушение правил дорожного движения. Это замдиректора по общим вопросам ООО “Санаторий Карагай” Рашид Гатиятуллин и индивидуальный предприниматель из города Октябрьск Сергей Ильясов.