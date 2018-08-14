Выборы в Госсобрание Башкирии: Семеро кандидатов в депутаты имели судимость

Другим партиям не удалось зарегистрировать кандидатов с сомнительным прошлым, но среди выдвигавшихся такие были. К примеру, от КПРФ желал стать депутатом директор ООО «Ясная поляна» Илья Шорсткин, когда-то судимый за мошенничество. Оператор-маркировщик Альберт Рахимов от «Патриотов» совершал попытку кражи. Роман Каляукулин («Союз труда») похитил человека. Не смог зарегистрироваться и житель Сибая Валид Баталов («Справедливая Россия»), нарушивший закон об авторских и смежных правах.