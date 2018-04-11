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Госстрой: решение проблемы ЖК «Цветы Башкирии» зависит от мнения дольщиков

11 апреля 2018, 15:26
По словам представителя Госкомстроя РБ, решение проблемы одного из самых болезненных долгостроя Уфы зависит от мнения инициативной группы дольщиков.

Накануне, 10 апреля, на пресс-конференции, организованной изданием «Коммерсант-Башкортостан» в Уфе, заместитель председателя Госкомстроя Башкирии Артем Ковшов рассказал о перспективах завершения строительства жилого комплекса «Цветы Башкирии», дольщики которого не так давно проводили голодовку протеста.

- Если стройка не шла три года, ее невозможно так легко возобновить за один день. Госстрой сейчас готовит план мероприятий, на следующей неделе встретимся с дольщиками, чтобы согласовать его с ними. Многое зависит от их одобрения, возникнут ли у них вопросы по поводу наших предложений, - рассказал Артем Ковшов. – По этому долгострою в «Цветах Башкирии» мы ведем работу с февраля. Понимание дальнейших действий есть. Сейчас самое главное – согласовать наши предложения решения проблемы с гражданами, часть из которых входит в реестр кредиторов, а часть является членами проблемного ЖСК. Своими голосами они могут заблокировать любое решение – и плохое, и хорошее.

Артем Ковшов отметил также, что вопрос о смене застройщика в ЖК «Цветы Башкирии» не стоит, в том числе потому что в соотвествии с постановлением правительства приобретатель участка должен будет покрыть все текущие задолженности, которые в данном случае довольно велики.

- Мы сейчас с Росреестром анализируем текущую задолженность по данному объекту, которая сформировалась за время процедуры банкротства, выясняем у арбитражного управляющего, почему так получилось, - уточнил Артем Ковшов. – Та текущая задолженность, которая тут накопилась, не позволяет ни одному новому застройщику войти в бизнес-проект, делая его невыгодным. Есть застройщики, которые готовы рассмотреть возможность вступлении в этот проект, но они хотят понять ситуацию. Объем незавершенного строительства ясен, а размер текущей задолженности пока не уточнен.

Свой комментарий по поводу ситуации в ЖК «Цветы Башкирии» Медиакорсети дал арбитражный управляющий Дмитрий Хлопин.

- Текущая задолженность по этому проекту вся обоснована. Во время работы над этим проектом мы старались экономить буквально на всем, позволяя себе только такие траты, как оплата услуг оценщика и т.п. функции, которые нельзя было не выполнить, - пояснил Дмитрий Хлопин. – Если говорить о размере текущей задолженности, то ее размер я называть не вправе, но могу уточнить, что она не идет ни в какое сравнение с текущей задолженностью по объектам того же «Интеграла».

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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