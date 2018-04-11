Госстрой: решение проблемы ЖК «Цветы Башкирии» зависит от мнения дольщиков

- Если стройка не шла три года, ее невозможно так легко возобновить за один день. Госстрой сейчас готовит план мероприятий, на следующей неделе встретимся с дольщиками, чтобы согласовать его с ними. Многое зависит от их одобрения, возникнут ли у них вопросы по поводу наших предложений, - рассказал Артем Ковшов. – По этому долгострою в «Цветах Башкирии» мы ведем работу с февраля. Понимание дальнейших действий есть. Сейчас самое главное – согласовать наши предложения решения проблемы с гражданами, часть из которых входит в реестр кредиторов, а часть является членами проблемного ЖСК. Своими голосами они могут заблокировать любое решение – и плохое, и хорошее.