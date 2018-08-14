Песков: Москва внимательно следит за действиями США по ужесточению санкций

Так с 22 августа Госдеп введет запрет на поставки в Россию продукции двойного назначения. Исключение будет сделано лишь для товаров необходимых для реализации проектов по освоению космоса. Далее может последовать снижение уровня дипломатических отношений между РФ и США. «Аэрофлоту» хотят запретить осуществлять рейсы в эту страну. Не исключается и полное прекращение экспорта в Россию продукции из США.