Песков: Москва внимательно следит за действиями США по ужесточению санкций

Однако Москва не планирует реагировать до введения новых ограничений против России. Об этом 14 августа пишет газета «Известия».
Закон о новых санкциях против Российской Федерации еще не принят. В Кремле следят за развитием событий. Позиция РФ по этому вопросу не изменилась. Ужесточение ограничений негативно скажется на отношениях между Москвой и Вашингтоном, сказал Песков.
Представители США анонсировали введение новых санкций против России на минувшей неделе. Ограничения будут вводиться в два этапа. Они связаны с «делом Скрипалей».
Так с 22 августа Госдеп введет запрет на поставки в Россию продукции двойного назначения. Исключение будет сделано лишь для товаров необходимых для реализации проектов по освоению космоса. Далее может последовать снижение уровня дипломатических отношений между РФ и США. «Аэрофлоту» хотят запретить осуществлять рейсы в эту страну. Не исключается и полное прекращение экспорта в Россию продукции из США.