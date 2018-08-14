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Песков: Москва внимательно следит за действиями США по ужесточению санкций

14 августа 2018, 16:38
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле пристально наблюдают за членами американского Конгресса, которые готовятся ужесточить антироссийские санкции.

Однако Москва не планирует реагировать до введения новых ограничений против России. Об этом 14 августа пишет газета «Известия».

Закон о новых санкциях против Российской Федерации еще не принят. В Кремле следят за развитием событий. Позиция РФ по этому вопросу не изменилась. Ужесточение ограничений негативно скажется на отношениях между Москвой и Вашингтоном, сказал Песков.

Представители США анонсировали введение новых санкций против России на минувшей неделе. Ограничения будут вводиться в два этапа. Они связаны с «делом Скрипалей».

Так с 22 августа Госдеп введет запрет на поставки в Россию продукции двойного назначения. Исключение будет сделано лишь для товаров необходимых для реализации проектов по освоению космоса. Далее может последовать снижение уровня дипломатических отношений между РФ и США. «Аэрофлоту» хотят запретить осуществлять рейсы в эту страну. Не исключается и полное прекращение экспорта в Россию продукции из США.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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