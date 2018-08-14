«От слободы к столице…»: уфимские общественники представили новый облик набережной

Сейчас набережная закрыта для купания, тем не менее, многие местные жители все равно пытаются устраивать заплывы, а значит – есть запрос. Пока сложно сказать, возможно ли организовать зону для купания, но как минимум выходы к воде, аккуратные и облагороженные, здесь быть обязаны. Сейчас спуститься к реке можно только по бетону, лестниц нет.