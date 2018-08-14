«От слободы к столице…»: уфимские общественники представили новый облик набережной

13 августа в творческом пространстве «Место» собрались уфимские архитекторы, журналисты и просто неравнодушные к урбанистике, чтобы вместе по крупицам воссоздать образ набережной реки Белой, прилегающей к ней инфраструктуры и застройки жилого квартала на Южном склоне. Редакция Медиакорсети расскажет об основных моментах встречи.
Проблема первая: парковки
Строить или не строить паркинги? Если строить, то какую часть территории они займут? Или стоит отказаться от серьезного транспортного узла в пользу пешеходной линии и велосипедных дорожек? Такие вопросы обсуждались в одной из частей сессии.
Аргумент экспертов, выступающих «за» автомобильное освоение набережной, по сути один: постройка нескольких паркингов частично решила бы транспортную проблему. При этом архитекторы отмечают, что однозначный выбор сделать все-таки придется: набережная - это либо транспортная магистраль, которую нужно связывать с городом, или все-таки в приоритете должно остаться пешеходное развитие набережной.
Категорически «против» превращения набережной в транспортный узел программный директор UrbanБайрам Александра Катасонова:
- Все-таки этот склон нужно рассматривать, как нечто отличное от всего, что есть в Уфе: у нас всегда пешеход остается второстепенным. Сугубо мое личное мнение: приоритет нужно отдать пешеходному развитию набережной.
Вопрос второй: «Архиерейка» на Южном склоне
Внедрение дизайн-кода, объединение собственников и кластерное развитие – Ольга Сарапулова, организатор встречи, уверена, что это единственный путь сделать среду на Южном склоне презентабельной с эстетической точки зрения и функциональной для самих жильцов.
Сейчас ситуация такова, что на данной территории большая часть участков выкуплены, чтобы позднее спекулировать ценой и продавать их втридорога. Кроме того, для любого застройщика этот кусок земли лакомый и велик соблазн многоэтажной типовой застройки, чего допустить нельзя.
Напомним, архиерейская слобода, она же «Архиерейка», располагалась в исторической части Уфы на склоне Белой, а свое название она получила по самому крупному зданию слободы - Архиерейскому дому. Сегодня на этом месте находится Дом Правительства республики.
Третий момент: интеграция с природой
Сейчас набережная закрыта для купания, тем не менее, многие местные жители все равно пытаются устраивать заплывы, а значит – есть запрос. Пока сложно сказать, возможно ли организовать зону для купания, но как минимум выходы к воде, аккуратные и облагороженные, здесь быть обязаны. Сейчас спуститься к реке можно только по бетону, лестниц нет.
Эксперты единогласно выступили за воссоединение связи с водой, как это, например, сделано на набережной Копенгагена. Платформы на воде, бассейн в акватории, амфитеатр у водной глади – вариантов, как стать ближе к воде, предлагают несколько.
Проблема заключается в том, что, например, платформы нужно где-то хранить и это ведет к ряду логистических сложностей. Кроме того, установка платформы приводит к созданию ускоренного течения, и в итоге мы вновь получим непригодное для купания место. Есть ли смысл в установке платформы эстетики ради – спорный вопрос, учитывая, что монтаж и демонтаж обойдется городу в солидную сумму.
Центр событий
Еще одна мысль, прозвучавшая на сессии: все активности, которые предполагаются на настоящий момент, сезонны. Для того, чтобы набережную посещали не только летом, необходимо разработать проект привлечения уфимцев и гостей республики и в холодное время года. И, конечно, отработать все возможные варианты летнего досуга.
Концерты на открытой площадке, образовательные мастер-классы, чемпионаты по волейболу – мероприятий, способных привлечь жителей, достаточно, основная проблема заключается в ограниченности территории и превалировании затапливаемых территорий над пешеходными, причем в шесть раз.
Рассказать о том, какой лично вы видите новую набережную, предложить идеи и указать на несовершенства открытой части пространства можно на сайте, заполнив специальную форму.
Отметим, на днях глава республики Рустэм Хамитов заявил, что строительство набережной идет с опережением и будет завершено в 2019 году, а не, как предполагалось ранее, в 2020 году.