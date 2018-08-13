В Миассе никто не хочет быть мэром города

Отметим, что за последние 10 лет в Миассе сменилось порядка десяти градоначальников. На некоторых из них были заведены уголовные дела. Так последний мэр города Геннадий Васьков был взят под стражу еще в мае. Чиновника обвинили в превышении должностных полномочий.