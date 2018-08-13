В Миассе никто не хочет быть мэром города

В конкурсе по выборам главы города никто пока не участвует. Об этом 13 августа пишет газета «Известия».
Прием документов от людей желающих стать градоначальником завершится 21 августа. В пресс-службе собрания депутатов Миасса рассказали, что сложившаяся ситуация является стандартной. Наверняка кандидаты на пост мэра просто выжидают. Они постараются подать все необходимые бумаги в последний момент.
Отметим, что за последние 10 лет в Миассе сменилось порядка десяти градоначальников. На некоторых из них были заведены уголовные дела. Так последний мэр города Геннадий Васьков был взят под стражу еще в мае. Чиновника обвинили в превышении должностных полномочий.