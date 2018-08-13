«Новые Известия»: Влад Листьев был обречен

Ирина Мишина считает, что причину гибели тележурналиста, тогда возглавлявшего Первый канал, надо искать в его профессиональной деятельности. Листьев стремился сделать прозрачными финансовые потоки, проходившие через телекомпанию. Тогда телеканал получал около четверти того, что мог бы зарабатывать. А это сотни миллионов долларов.