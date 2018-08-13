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«Новые Известия»: Влад Листьев был обречен

13 августа 2018, 17:31
Издание публикует одну из версий гибели известного российского тележурналиста.

Известная в 90-х годах телеведущая Ирина Мишина высказала свою версию гибели Влада Листьева. Его убили в подъезде собственного дома 1 марта 1995 года.

Ирина Мишина считает, что причину гибели тележурналиста, тогда возглавлявшего Первый канал, надо искать в его профессиональной деятельности. Листьев стремился сделать прозрачными финансовые потоки, проходившие через телекомпанию. Тогда телеканал получал около четверти того, что мог бы зарабатывать. А это сотни миллионов долларов.

Бывшая телеведущая высказывает версию, что к этому делу причастен Борис Березовский, и называет ряд причин. Подробнее об этом читайте на сайте «Новых Известий».

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество
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