Единый день личного приема населения провели в Хакасии

"Мы решаем очень важные вопросы, и такой формат считаю единственно верным. В ситуации, когда чиновник смотрит в глаза просителю, трудно ответить отказом. Хотелось бы отметить, что проводить такие встречи мы будем раз в месяц, я сам буду ездить по районам для встреч с населением", - сказал Зимин.