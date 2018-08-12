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Единый день личного приема населения провели в Хакасии

12 августа 2018, 17:10
Республиканский единый день личного приема населения провели в Хакасии, сведения опубликовал портал "Хакасия-Информ"

"В этот день на личную встречу с чиновниками всех ведомств и уровней приходят простые жители региона", - сказано в публикации "Хакасия-Информ".

Инициатором встреч стал глава республики Виктор Зимин. который в этот день принимал жителей Таштыпского района в селе Таштып. Прием вели до последнего обратившегося, чаще всего граждане просили помочь решить общественно-важные вопросы преимущественно социального характера, личных просьб было мало.

"Мы решаем очень важные вопросы, и такой формат считаю единственно верным. В ситуации, когда чиновник смотрит в глаза просителю, трудно ответить отказом. Хотелось бы отметить, что проводить такие встречи мы будем раз в месяц, я сам буду ездить по районам для встреч с населением", - сказал Зимин.

После приема глава региона посетил праздник в честь 250-летия Таштыпа.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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