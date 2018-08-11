В Москве стартовал молодежный чемпионат мира по скалолазанию

Накануне этих исторических стартов в скалолазании московский турнир – это первое крупное соревнование, на котором спортсмены могут сравнить свои силы. Вначале его собирались проводить в Канаде, но после того как эта страна отказалась его проводить, Россия помогла новому олимпийскому виду спорта.