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В Москве стартовал молодежный чемпионат мира по скалолазанию

11 августа 2018, 22:21
Он проходит на скалодроме ЦСКА.

Этот вид спорт включен в программу юношеских Олимпийских игр 2018 года в Буэнос-Айресе и в программу Олимпийских игр-2020 в Токио.

Накануне этих исторических стартов в скалолазании московский турнир – это первое крупное соревнование, на котором спортсмены могут сравнить свои силы. Вначале его собирались проводить в Канаде, но после того как эта страна отказалась его проводить, Россия помогла новому олимпийскому виду спорта.

Конкуренция на молодежных соревнованиях серьезная и ничуть не уступает серьезным взрослым состязаниям. Подробнее о первом дней состязаний, включая фотоотчет, можно посмотреть на сайте «Советского спорта».

Молодежный чемпионат мира завершится 16 августа, по его результатам будет сформирована сборная России, которая отправится на юношескую Олимпиаду в Буэнос-Айрес.

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