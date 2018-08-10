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«Роскосмос» хочет построить новый Звездный городок

10 августа 2018, 18:31
По словам руководителя государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, его ведомство планирует возвести в Москве Звездный городок.

Новый объект должен появиться на территории центра имени М.В. Хруничева. Об этом 10 августа пишет газета «Известия».

Рогозин пообещал, что «Роскосмос» не станет банкротить предприятие. Завод закрыт не будет. Просто на его площадке появится консолидированный инженерно-конструкторский центр. Туда собираются перевести московские конструкторские коллективы предприятий «Роскосмоса». Всего на данных объектах трудоустроено порядка 35 000 человек.

Вопрос о возведении нового Звездного городка «Роскосмоса» будет рассмотрен Кабинетом министров России в начале осени текущего года.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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