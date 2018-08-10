«Роскосмос» хочет построить новый Звездный городок

Рогозин пообещал, что «Роскосмос» не станет банкротить предприятие. Завод закрыт не будет. Просто на его площадке появится консолидированный инженерно-конструкторский центр. Туда собираются перевести московские конструкторские коллективы предприятий «Роскосмоса». Всего на данных объектах трудоустроено порядка 35 000 человек.