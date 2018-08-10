Джеймс Ганн может вернуться в Disney

Контракт с Джеймсом Ганном компания Disney разорвала месяц назад. Причиной этому стали старые посты режиссера в соцсетях, на которые обратили внимание только сейчас. В частности руководству кинокомпании не понравились саркастические заметки Ганна, касающиеся таких тем, как педофилия, изнасилования и теракт 11 сентября 2001 года. Нужно отметить, что все эти записи были сделаны еще до того, как режиссер начал сотрудничать с Disney.