mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Джеймс Ганн может вернуться в Disney

10 августа 2018, 18:33
Киностудия Marvel Studios просит компанию The Walt Disney Company вернуть работу режиссеру двух частей фильма «Стражи галактики» Джеймсу Ганну.

В защиту режиссера выступили такие звезды Голливуда как Зои Салдана, Крисс Пратт, Бредли Купер, Дэйв Батиста, Вин Дизель и другие. Об этом 10 августа пишет газета «Известия».

Контракт с Джеймсом Ганном компания Disney разорвала месяц назад. Причиной этому стали старые посты режиссера в соцсетях, на которые обратили внимание только сейчас. В частности руководству кинокомпании не понравились саркастические заметки Ганна, касающиеся таких тем, как педофилия, изнасилования и теракт 11 сентября 2001 года. Нужно отметить, что все эти записи были сделаны еще до того, как режиссер начал сотрудничать с Disney.

По имеющимся данным у Marvel Studios с The Walt Disney Company никакого конфликта нет. Просто Marvel не может игнорировать мнения исполнителей главных ролей в фильмах «Стражи галактики». Актеры требуют вернуть режиссера на съемочную площадку. Они даже написали открытое письмо в его защиту.

Сам Ганн условий контракта с Disney не нарушал. Поэтому режиссер может требовать крупную компенсацию за свое увольнение. Кинокомпании сами заинтересованы в работе с Ганном, ведь его фильмы имеют большие кассовые сборы. Так первая часть «Стражей галактики» собрала в прокате 773 миллиона долларов, а вторая - 863 миллиона долларов.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48