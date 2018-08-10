Джеймс Ганн может вернуться в Disney

В защиту режиссера выступили такие звезды Голливуда как Зои Салдана, Крисс Пратт, Бредли Купер, Дэйв Батиста, Вин Дизель и другие. Об этом 10 августа пишет газета «Известия».
Контракт с Джеймсом Ганном компания Disney разорвала месяц назад. Причиной этому стали старые посты режиссера в соцсетях, на которые обратили внимание только сейчас. В частности руководству кинокомпании не понравились саркастические заметки Ганна, касающиеся таких тем, как педофилия, изнасилования и теракт 11 сентября 2001 года. Нужно отметить, что все эти записи были сделаны еще до того, как режиссер начал сотрудничать с Disney.
По имеющимся данным у Marvel Studios с The Walt Disney Company никакого конфликта нет. Просто Marvel не может игнорировать мнения исполнителей главных ролей в фильмах «Стражи галактики». Актеры требуют вернуть режиссера на съемочную площадку. Они даже написали открытое письмо в его защиту.
Сам Ганн условий контракта с Disney не нарушал. Поэтому режиссер может требовать крупную компенсацию за свое увольнение. Кинокомпании сами заинтересованы в работе с Ганном, ведь его фильмы имеют большие кассовые сборы. Так первая часть «Стражей галактики» собрала в прокате 773 миллиона долларов, а вторая - 863 миллиона долларов.