Как изменятся зарплаты уфимцев осенью 2018 года - большое расследование

Зарплаты меняются так часто, что не успеваешь считать деньги. Сначала в Уфе поднимают зарплаты бюджетникам, потом МРОТ, во время Чемпионата Мира заявляют об увеличении пенсионного возраста, а после - об увеличении ставки НДС.
Согласитесь, тяжёлая нагрузка на уфимские компании. Жители города, скрестив пальцы, думают - хоть бы не сократили.
Уфе повезло чуть больше
Интересный факт. Пока по всей стране зарплаты падают, в Уфе - продолжают расти. По статистике GorodRabot.ru, средняя зарплата в Уфе на июль 2018 года составила 34 919₽. По сравнению с июлем 2017 года средний уровень зарплаты вырос на 3000₽. Мало, но зато стабильно.
Для сравнения, в соседнем Челябинске зарплаты упали на 1000₽, а в Оренбурге - сравнялись с прошлогодними показателями.
Некоторым жителям Уфы такая средняя зарплата может показаться завышенной. Так вот, по данным Росстата, средняя зарплата составляет 45 800₽. Кто считает правильнее - решайте сами.
Рост зарплат - не повод расслабляться. Уфе просто повезло не просесть по зарплатам осенью и зимой 2017 года, но в 2018 году снова предстоит играть в “русскую рулетку”.
"Золотая жилка" для бюджетников
Уфимские бюджетники уже успели привыкнуть к высокой зарплате. Бюджетные зарплаты проиндексировали в январе в среднем на 7000₽, и с тех пор изменений не произошло. Сейчас средняя зарплата учителей составляет 27 946₽. У врачей средние оклады выросли на 7000₽-10 000₽ после индексации. Сейчас средняя зарплата медиков составляет 43 356₽.
Не похоже, что правительство решило резко урезать бюджет на зарплаты сотрудникам. Поэтому осенью 2018 года сокращений ждать не стоит. Но и надбавок тоже.
Кто заработает осенью больше всего
50% самых высокооплачиваемых профессий с зарплатой выше 100 000₽ - рабочие специальности. Много зарабатывают машинисты, инженеры, технологи, сварщики и так далее.
На втором месте - топ-менеджеры. Руководители проектов и директора всегда зарабатывают больше всех. Иначе не по статусу.
На третьем месте - IT-сфера. В Уфу с районов съезжаются программисты и прочие айтишники.
Слабое звено в этом списке - строительные профессии. Осенью большинство сезонных работ прекращается, работы становится меньше, нагрузки - тоже. Соответственно, зарплата тоже уменьшается.
Привет, пенсионная реформа
До принятия пенсионной реформы и увеличения пенсионного возраста осталось 5 месяцев. Теперь женщины в Уфе будут работать до 63 лет, мужчины - до 65 лет.
Самое смешное - некоторые уфимцы уже уволились с работы, чтобы спокойно пойти на пенсию. А теперь работать ещё, как минимум, год. Благо, многие работодатели снисходительно относятся к тем, кому за 55. Вот только устроиться на работу бухгалтером или банковским специалистом вряд ли получится.
Единственный способ уфимцам побороть стереотип о пенсионерах - обучаться всему новому, и как можно быстрее. А пока путь бывшим пенсионерам на высокооплачиваемую работу закрыт.