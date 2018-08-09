Как изменятся зарплаты уфимцев осенью 2018 года - большое расследование

Самое смешное - некоторые уфимцы уже уволились с работы, чтобы спокойно пойти на пенсию. А теперь работать ещё, как минимум, год. Благо, многие работодатели снисходительно относятся к тем, кому за 55. Вот только устроиться на работу бухгалтером или банковским специалистом вряд ли получится.