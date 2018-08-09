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Хамитов: В Башкирии строится 500 многоэтажных домов площадью 2,5 мл кв.м

9 августа 2018, 17:58
Об этом глава республики заявил в ходе торжественной церемонии награждения, посвящённой Дню строителя.

В регионе возводится 55 тысяч индивидуальных жилых домов, общая площадь которых превышает 5 млн кв. м.– Строительная отрасль на ходу, – подчеркнул руководитель республики.

– В прошлом году республике удалось обеспечить выполнение плана по строительству жилья – сдано около 2,5 млн кв. м. Это весомый вклад в общероссийскую копилку. Хочу сказать, что примерно на таком же уровне мы будем идти дальше.

По данным Башстата, в первом полугодии 2018 года введено в действие 10,5 тысячи квартир общей площадью 870,1 тысячи кв. м – это второй показатель в Приволжском Федеральном округе. На каждую тысячу человек населения построено 214 кв. м жилья.

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