mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Москве историческим памятником признан дом Бочаровых

8 августа 2018, 17:33
Стоящему на Гоголевском бульваре Москвы доходному дому Бочаровых дали статус памятника архитектуры.

Строение возвели в столице России в период с 1902 по 1904 годы. Архитектором проекта стал Лев Кекушев. Об этом восьмого августа пишет газета «Известия».

В департаменте культурного наследия Москвы сообщили, что северную сторону доходного дома возвели в 1902 году. Заказчиком выступил богатый крестьянин Федор Бочаров.

Постройка выполнена в стиле модерн. Между третьим и четвертым этажами здания можно лицезреть египетские лепные мужские маски. Под выступающими эркерами расположились крупные совы с раскинутыми крыльями. Все эти детали характерны для Москвы начала прошлого столетия.

Первоначально, второй, третий и четвертый этажи были отданы под два больших жилых помещения. Внизу располагалась еще одна квартира и магазин, где любой желающий мог купить окрашенную ткань или принести свою на окраску.

На протяжении 1990 годов в доходном доме Бочаровых находились офисы фирм.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48