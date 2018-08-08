Текущий год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений

Три года назад государства ООН заключили Парижское соглашение по климату. Через некоторое время США из него вышли. Документ подразумевает недопущение увеличения средней температуры на планете более чем на 1,5-2 градуса Цельсия. Однако специалисты ВМО не верят, что эти меры смогут снизить парниковый эффект и остановить глобальное изменение климата на планете.