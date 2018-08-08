Текущий год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений

В начале нынешнего лета экстремальная жара установилась в самых разных уголках земного шара. Об этом восьмого августа пишет газета «Известия».
По мнению экспертов, аномально высокая температура воздуха на планете связана с изменением климата, который вызывают парниковые газы.
Три года назад государства ООН заключили Парижское соглашение по климату. Через некоторое время США из него вышли. Документ подразумевает недопущение увеличения средней температуры на планете более чем на 1,5-2 градуса Цельсия. Однако специалисты ВМО не верят, что эти меры смогут снизить парниковый эффект и остановить глобальное изменение климата на планете.
Напомним, что в 2018 году аномальная жара установилась в Сибири, США, Канаде, Африке, Китае и государствах Ближнего Востока. Лесные пожары из-за сильной засухи бушуют в Греции, Швеции, Испании, Португалии, Франции и Германии.