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В США по обвинению в отмывании денег задержаны четверо граждан России

7 августа 2018, 16:19
Накануне в США сотрудники ФБР задержали четверых россиян.

Всех задержанных подозревают в отмывании денег и мошенничестве. Об этом пишет RNS.

Один гражданин России был арестован в Бостоне и перевезен в Нью-Йорк. Еще двое были задержаны в Лос-Анджелесе. Местонахождение четвертого фигуранта дела пока неизвестно. При задержании все четверо заявили, что они являются российскими гражданами.

Сотрудники генконсульства России в Нью-Йорке уже направили запрос в ФБР с просьбой предоставить им доступ к задержанным соотечественникам. Ответ по регламенту должен прийти не позднее трех дней после его отправки.

В то же время власти США могут сами решать, когда пустить к подозреваемым дипломатов.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Происшествия
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