В США по обвинению в отмывании денег задержаны четверо граждан России

Один гражданин России был арестован в Бостоне и перевезен в Нью-Йорк. Еще двое были задержаны в Лос-Анджелесе. Местонахождение четвертого фигуранта дела пока неизвестно. При задержании все четверо заявили, что они являются российскими гражданами.