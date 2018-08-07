В США по обвинению в отмывании денег задержаны четверо граждан России

Один гражданин России был арестован в Бостоне и перевезен в Нью-Йорк. Еще двое были задержаны в Лос-Анджелесе. Местонахождение четвертого фигуранта дела пока неизвестно. При задержании все четверо заявили, что они являются российскими гражданами.
Сотрудники генконсульства России в Нью-Йорке уже направили запрос в ФБР с просьбой предоставить им доступ к задержанным соотечественникам. Ответ по регламенту должен прийти не позднее трех дней после его отправки.
В то же время власти США могут сами решать, когда пустить к подозреваемым дипломатов.