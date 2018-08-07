В России 60% реализуемых брюк для школьников сшиты некачественно

Тайные покупатели приобретали брюки в сезон продаж формы в 27 субъектах РФ. Всего экспертизу прошло 62 пары брюк ценой от 500 до 3 890 рублей. Предпочтение при покупке отдавалось самым известным брендам на отечественном рынке школьной формы. Большая часть изученных брюк была изготовлена в России. Однако на стол экспертов легла и одежда из таких стран как Бангладеш, Белоруссия, Китай, Турция и Узбекистан.