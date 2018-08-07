В России 60% реализуемых брюк для школьников сшиты некачественно

Как выяснилось, свыше 60% попавших на исследование школьных брюк произведены с различными нарушениями. Об этом пишет RNS.
Тайные покупатели приобретали брюки в сезон продаж формы в 27 субъектах РФ. Всего экспертизу прошло 62 пары брюк ценой от 500 до 3 890 рублей. Предпочтение при покупке отдавалось самым известным брендам на отечественном рынке школьной формы. Большая часть изученных брюк была изготовлена в России. Однако на стол экспертов легла и одежда из таких стран как Бангладеш, Белоруссия, Китай, Турция и Узбекистан.
Экспертиза брюк проводилась по 60 параметрам. Речь идет о проверке наличия в продукции токсинов, изучении параметров устойчивости к окрашиванию, способности ткани «дышать», а также впитывать и удерживать жидкость.
Изучались и «потребительские» показатели» - истираемость, прочность, пиллингуемость или появление катышков при носке. Одежду проверяли на изменение линейных размеров («усадка» после стирки), тестировались качество пошива и травмобезопасность фурнитуры.
В 2017 году нарушения были найдены лишь в 60% исследуемых школьных брюк. Годом ранее этот показатель составлял 80%. В Минпромторге отметили положительную динамику в данной сфере. Так в последних экспертизах не было найдено нарушений по качеству пошива, содержанию токсинов, проблем с прочностью и изменении линейных размеров.
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, качество школьной формы в России растет благодаря усилению контроля со стороны производителей, следящих за своим имиджем. Чтобы изменения были кардинальными необходимо наладить комплексную работу со всеми участниками рынка. Нужно выявлять и закрывать «серые» структуры, выдающие сертификаты качества, производителям поставляющим на рынок контрафакт. Также необходимо усилить контроль за поступающим на предприятия сырьем и развивать потребительскую грамотность населения.
Все перечисленные выше вопросы вынесут на рассмотрение специальной комиссии. На заседание пригласят представителей всех заинтересованных органов.