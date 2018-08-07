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Российские ученые создали вечный ядерный реактор для атомных субмарин

7 августа 2018, 17:31
В России создали и успешно испытали уникальную активную зону ядерного реактора.

По словам представителей госкорпорации «Росатом», особенностью проекта является создание ресурса на полный жизненный цикл атомных подводных лодок (АПЛ). Об этом седьмого августа пишет газета «Известия».

В так называемой активной зоне реактора хранится ядерное топливо. Сама зона является сердцем реактора. Как раз там и происходит управляемая цепная реакция.

Создателями вечного ядерного реактора для атомных подлодок стали специалисты фирмы «ОКБМ Африкантов». Благодаря их открытию в будущем атомным субмаринам больше будет не нужна перезарядка ядерного топлива.

Перезарядка реактора субмарине необходима раз в пять — десять лет. Сама перезарядка длится четыре недели. В это время подлодка не функционирует. С вечным реактором продолжительность работы субмарины возрастает.

Между тем в «ОКБМ Африкантов» уже отчитались об успешных испытаниях оптимизированной активной зоны для АПЛ четвертого поколения. Речь идет о субмаринах класса «Борей» и «Ясень».

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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