В Москве заболеваемость ВИЧ выросла на 20%

По данным Минздрава РФ, за два года число заразившихся ВИЧ выросло и в других регионах РФ. Так в Новосибирской области количество инфицированных увеличилось 3 500 до 4 000 человек, в Иркутской области— с 3 500 до 4 200, а в Ростовской области — с 1 600 до 2 100. В Пермском крае уровень заболеваемости поднялся с 3 300 до 3 700 граждан. В Подмосковье число заболевших за год возросло с 2 600 до 3 000 человек.