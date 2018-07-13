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В Москве заболеваемость ВИЧ выросла на 20%

13 июля 2018, 19:16
В минувшем году число случаев заболевания ВИЧ в Москве выросло на 20% по сравнению показателями 2016 года.

Если два года назад неизлечимой болезнью заразились 2 400 москвичей, то в 2017 году число заболевших составило 2 900 человек. Об этом пишет RNS.

По данным Минздрава РФ, за два года число заразившихся ВИЧ выросло и в других регионах РФ. Так в Новосибирской области количество инфицированных увеличилось 3 500 до 4 000 человек, в Иркутской области— с 3 500 до 4 200, а в Ростовской области — с 1 600 до 2 100. В Пермском крае уровень заболеваемости поднялся с 3 300 до 3 700 граждан. В Подмосковье число заболевших за год возросло с 2 600 до 3 000 человек.

Одновременно с ростом уровня заболеваемости ВИЧ в регионах, в целом по России выявляемость новых заболевших падает. Так в 2015 году вирус обнаружили у 100 200 россиян, в 2016 году этот показатель упал до 86 900 граждан, а в 2017 — до 85 800 человек.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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