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В Башкирии ребенка придавило кирпичной стеной школьного туалета

13 июля 2018, 15:25
Следователи проводят проверку.

Инцидент произошел в деревне Златоустовка Федоровского района Башкирии еще в мае текущего года. Тогда четверо детей в возрасте 12-14 лет играли на территории школы. В результате на одного из ребят, 12-летнего ребенка, рухнула кирпичная стена школьного туалета. Ребенка госпитализировали.

Следователи республиканского управления Следственного комитета проводят по данному факту проверку – как вообще такое могло произойти. Правоохранители также проверят, как соблюдается на территории школы техника безопасности.

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