В Башкирии ребенка придавило кирпичной стеной школьного туалета

Инцидент произошел в деревне Златоустовка Федоровского района Башкирии еще в мае текущего года. Тогда четверо детей в возрасте 12-14 лет играли на территории школы. В результате на одного из ребят, 12-летнего ребенка, рухнула кирпичная стена школьного туалета. Ребенка госпитализировали.