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Школьники из Башкирии сразятся в интернете, чтобы сняться в большом кино

19 января 2018, 04:42
МТС совместно с киностудией «Корпорация Русская Фильм Группа» (RFG) запустили новый конкурсный киносезон благотворительного проекта «Поколение М».

Подростки со всей страны поборются в онлайн-конкурсе за возможность войти в состав команды полнометражного фильма и принять участие в съемках в Москве.

Творческое киносостязание пройдет на площадке проекта МТС «Поколение М», принять участие в нем смогут подростки 15-18 лет из всех регионов России. Ребятам предлагается создать собственную короткометражную картину на тему «Онлайн-поколение», которая расскажет об интересах тинейджеров в цифровом пространстве, влиянии технологий на современный мир и жизнь каждого человека. Работы, снятые в свободном жанре и на любое оборудование, включая камеру мобильного телефона, принимаются на сайте проекта pokolenie.mts.ru до 30 апреля 2018 года.

Лучших юных кинематографистов страны выберут именитые мастера: актер Андрей Мерзликин, актриса театра и кино Анна Чурина, продюсер киностудии «Корпорация Русская Фильм Группа» Алена Мареева, а также молодые актеры. Возглавит экспертную комиссию кинорежиссер, кинопродюсер и сценарист Алексей А. Петрухин. Мастера «Поколения М» и специалисты Кинолаборатории «RFGLab» помогут участникам в съемках конкурсных работ. В формате видеоуроков на сайте проекта они поделятся с ребятами тонкостями создания сценария и продюсирования, режиссуры и грима, операторской работы и монтажа, а также продвижения фильма в социальных сетях без дополнительных вложений.

Итоги конкурса будут подведены в мае 2018 года. Авторы лучшего фильма войдут в состав профессиональной съемочной группы. Они примут участие в создании картины «Выйти из группы», основной темой которой станет жизнь подростков в социальных сетях.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Технологии
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