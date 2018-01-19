Школьники из Башкирии сразятся в интернете, чтобы сняться в большом кино

Творческое киносостязание пройдет на площадке проекта МТС «Поколение М», принять участие в нем смогут подростки 15-18 лет из всех регионов России. Ребятам предлагается создать собственную короткометражную картину на тему «Онлайн-поколение», которая расскажет об интересах тинейджеров в цифровом пространстве, влиянии технологий на современный мир и жизнь каждого человека. Работы, снятые в свободном жанре и на любое оборудование, включая камеру мобильного телефона, принимаются на сайте проекта pokolenie.mts.ru до 30 апреля 2018 года.