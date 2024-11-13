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Капремонт школ

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2024
Капитальный ремонт или аквапарк? Дети оказались под водой в уфимской школе
13 ноября, 13:51
Известно, какие школы Башкирии в 2024 году ждет капитальный ремонт
2 мая, 04:26
2023
Житель Уфы пожаловался на гимназию, где уже дважды прорывало трубы
Об этом сообщает телеграм-канал «Новости. Уфа Башкортостан».
7 декабря 2023, 11:45
В Башкирии из-за дождя затопило школу
8 сентября 2023, 14:49
2020
В Башкирии выросла плата за капитальный ремонт
20 января 2020, 14:21
2018
В уфимские школы пойдут 117 тысяч учеников
28 августа 2018, 05:01
В Башкирии ребенка придавило кирпичной стеной школьного туалета
Следователи проводят проверку.
13 июля 2018, 10:25
Игорь Шпектор высказался о легендарных уфимских 8-этажках
26 апреля 2018, 04:57
2017
Генпрокуратура выявила нарушения закона в сфере капремонта в Башкирии
4 октября 2017, 13:02

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