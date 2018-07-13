Сулейман Керимов впервые после приезда в Россию посетил заседание Совфеда

Французская сторона сняла все обвинения с российского чиновника, который подозревался в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. На старте заседания спикер Совета федерации Валентина Матвиенко сказала, что она искренне рада за Керимова. Последнему удалось добиться оправдания в суде Франции и доказать там свою невиновность.