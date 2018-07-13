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«Ромир»: у россиян резко вырос объем свободных денег на руках

13 июля 2018, 19:04
Исследовательский холдинг «Ромир» приводит данные из которых следует, что в сравнении с маем в июне объем свободных денег в среднем домохозяйстве России увеличился на 23,2%.

Эксперты «Ромир» сообщают, что индекс свободных денег (ИСД) у россиян в прошлом месяце достиг отметки в 29 700 рублей. Об этом пишет RNS.

В мае 2018 года ИСД в российском среднестатистическом домохозяйстве снизился на 4,4% - до 24 000 рублей в сравнении с апрелем. Исследование «Ромир» объясняет данную тенденцию тем, что в текущем году многие жители России не поехали отдыхать в свой отпуск, как делали это раньше. Поэтому у них на руках осталось больше денег, чем в прошлые годы. Проверить так ли это на самом деле можно будет лишь после проведения анализа ИСД за июль-август.

Отметим, что за первые шесть месяцев нынешнего года среднегодовой ИСД в среднестатистическом домохозяйстве России был равен 23 300 рублям.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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