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Делегация из Франции посетит ВЭФ

12 июля 2018, 19:45
В начале сентября на территории Владивостока запланировано проведение 4-го Восточного экономического форума (ВЭФ).

На ВЭФ приедут специалисты французской дипмиссии и Франко-российской торгово-промышленной палаты. Об этом 12 июля пишет газета «Известия».

Во главе французской делегации встанет глава ее дипмиссии Сильви Берманн. В ВЭФ поучаствуют также и 20 глав франко-российского бизнеса.

По словам представителей французской стороны, они высоко оценили предложение участвовать в ВЭФ. На сегодняшний день 30% от всех зарубежных вложений в Россию идет на Дальний Восток. Французские структуры хотят увеличить свое присутствие в ДФО.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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