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Трамп: Россия контролирует Германию за счет поставок газа

11 июля 2018, 18:41
Накануне президент США Дональд Трамп встретился с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

В ходе беседы американский лидер заявил, что благодаря поставкам газа, Россия имеет полный контроль над Германией. Об этом пишет RNS.

По словам Трампа, после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» Германия сможет получать напрямую из России 60-70% необходимого ей голубого топлива. По мнению президента США, это является неприемлемым и наносит ущерб НАТО.

Глава Белого дома добавил, что Германия тратит на военные нужды в рамках Североатлантического альянса всего 1% от своего ВВП. Трамп назвал такое положение вещей неправильным.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Политика
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