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Польша надеется на США в вопросе обеспечение безопасности

11 июля 2018, 18:48
По словам главы польского МИД Яцека Чапутовича, Варшава может чувствовать себя безопасно только имея поддержку со стороны Вашингтона.

США могут внести больший вклад в обеспечение безопасности Польши. Об этом 11 июля пишет газета «Известия».

Лишь Белый дом способен стать гарантом безопасности для стран Центральной и Восточной Европы. Агрессивная политика России угрожает ее соседям. НАТО же постепенно адаптируется к современным вызовам, сказал Чапутович.

Напомним, Польша попросила США разместить на своей территории американскую бронетанковую дивизию. Варшава готова взять на себя расходы, которые по некоторым оценкам могут составить от 1,5 до 2 миллиардов долларов.

Белый дом пока обдумывает предложение Польши. На территории республики уже стоят военные подразделения США, однако они находятся там на ротационной основе.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Политика
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