Названы самые непунктуальные авиакомпании России

Чаще остальных задержки вылетов фиксировались у авиакомпаний «КомиАвиаТранс», «Ред Вингс», «Роял Флайт» и «РусЛайн». Так «КомиАвиаТранс» за указанный промежуток времени выполнила 481 рейс. Из них 71 вылет прошел с задержкой (около 15% от общего числа). Авиаперевозчик «Якутия» осуществил 1 200 вылетов. С задержкой было отправлено 182 рейса (свыше 15%). Самолеты «РусЛайн» за июнь совершили 1 800 рейсов, 125 из них прошли с задержкой (6,7%). У «Ред Вингс» было 1 300 вылетов. 90 рейсов поднялись в воздух не в срок (7%).
Авиакомпания «Аэрофлот» в минувшем месяце выполнила порядка 23 000 рейсов. Их них 131 вылет прошел с задержкой (0,57% от общего числа рейсов). У «Победы» из 3 456 рейсов с опозданием были выполнены лишь 17 (0,49%). Авиаперевозчик «Сибирь» из 9 500 своих рейсов задержал 153, а у «Уральских авиалиний» из 5 600 вылетов опоздания были зафиксированы у 127 (2,27%). «Ютэйр» задержала 57 рейсов из 6 700 или 0,84%.