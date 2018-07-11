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На улицах Москвы появятся «гибкие» дорожные знаки

11 июля 2018, 18:51
В Москве начнут тестировать новые «гнущиеся» дорожные указатели, которым по задумке их разработчиков должно быть нестрашно столкновение с машиной.

Новые знаки, после того как в них врежется автомобиль, должны оставаться на месте и возвращаться в свою изначальную форму. Об этом 11 июля пишет газета «Известия».

По словам сотрудников Центра организации дорожного движения (ЦОДД), ежемесячно в городе получают повреждения примерно 50 дорожных знаков. Некоторые из них не подлежат восстановлению. Сложившееся положение вещей необходимо менять.

На данный момент в Москве стоит пока лишь один «гибкий» дорожный знак «Пешеходный переход». Он расположен на улице Бутырский Вал. В ближайшие дни в Хохловском переулке Москвы поставят второй подобный знак.

Ножка «гнущихся» дорожных указателей сделана из нержавейки и закреплена шарнирами. Такая конструкция позволяет выгибаться знаку до 90 градусов в любую сторону не ломаясь. В Европе «гибкие» указатели восстанавливаются после 20 ДТП с их участием. Гарантия срока службы знака составляет пять лет.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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