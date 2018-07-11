На улицах Москвы появятся «гибкие» дорожные знаки

Ножка «гнущихся» дорожных указателей сделана из нержавейки и закреплена шарнирами. Такая конструкция позволяет выгибаться знаку до 90 градусов в любую сторону не ломаясь. В Европе «гибкие» указатели восстанавливаются после 20 ДТП с их участием. Гарантия срока службы знака составляет пять лет.