Бизнесменов из Белгорода удерживают в СИЗО без приговора четвертый год

Следует подчеркнуть, что до арестов в Арбитраже рассматривали некоторые иски, касающиеся невыполненных договоров, которые МРСК проиграли бизнесменам и остались при этом должны миллиарды рублей. Видимо, из-за случайного совпадения, потерпевшие заявили об ущербе, который как раз перекрывается арестованными активами ОАО «Корссис». Как объяснил председатель Коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Григориади, рейдеры нередко используют силовиков, чтобы добиться незаконного возбуждения уголовных дел. Судьи не желают брать на себя ответственность и оправдывать невиновных. После того, как гражданин проведет за решеткой три года и больше и утратит веру в правосудие, рейдеры предлагают ему вернуть свободу в обмен на бизнес.